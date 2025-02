PRF apreende drogas em duas ocorrências na BR-262 e BR-158

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma Van de transporte intermunicipal de passageiros na BR-262, em frente à Unidade Operacional da PRF em Água Clara (MS), no final da tarde de sábado (8). Durante a vistoria, um dos passageiros demonstrou nervosismo e deu respostas contraditórias sobre sua origem e destino. Ao verificar as bagagens do passageiro, os policiais encontraram 10 kg de maconha. O indivíduo, que alegou ter pego a droga em Colorado (RO), foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara (MS).

Na manhã de domingo (09), em outra ação na BR-158, a PRF deu ordem de parada a um Renault Sandero de cor cinza, mas o condutor ignorou a solicitação e fugiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens imprudentes e desrespeitando sinais vermelhos. A perseguição seguiu até o motorista perder o controle do veículo e colidir na rotatória da avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas (MS). No interior do carro, foram encontradas 193 kg de maconha e 400 gramas de cocaína. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas (MS).