PRF realiza a maior apreensão de maconha de 2025 em Três Lagoas

Uma operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na maior apreensão de maconha registrada em 2025 no município de Três Lagoas (MS). Ao todo, foram encontrados 4.500 quilos da droga escondidos em uma carga de soja, além de um fuzil calibre 5.56 e carregadores. O motorista do caminhão foi preso em flagrante.

A abordagem foi realizada na BR-262, próximo à rotatória de Brasilândia, durante fiscalização voltada ao combate ao excesso de peso e verificação de equipamentos obrigatórios. De acordo com o chefe da 7ª Delegacia da PRF, inspetor José Torres, a ação se destacou justamente por ter partido de uma checagem de rotina.

“Foi uma surpresa durante a fiscalização. A equipe identificou contradições nas informações do motorista e aprofundou a inspeção, localizando a droga e o armamento”, relatou Torres.

O condutor, segundo a PRF, apresentou nervosismo e versões conflitantes sobre a origem da carga. A nota fiscal também estava em nome de outro motorista, o que levantou ainda mais suspeitas.

A apreensão supera em muito a média de casos anteriores na região, que variavam entre 100 e 300 quilos. Segundo Torres, o resultado mostra a efetividade da atuação das equipes na região.

“Temos obtido bastante êxito no combate aos crimes transfronteiriços. Esse resultado reforça a importância das fiscalizações contínuas”, destacou.

Investigação e Próximos Passos

O preso, o armamento e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas. A PRF seguirá com as investigações para identificar possíveis conexões com facções ou outros envolvidos no transporte do entorpecente.