Primeira edição da corrida Track e Field será neste domingo em Três Lagoas

Os participantes escolheram entre dois percursos: uma caminhada e corrida de 5 km ou uma corrida de 10 km. A concentração dos corredores começará às 5h, com largada marcada para as 6h30, na loja Track&Field, localizada na rua Munir Thomé, número 231. O percurso de 5 km oferecerá aos atletas belas paisagens da Lagoa Maior e da 2ª Lagoa, proporcionando um contato direto com a natureza, e finalizará em frente à loja, após o retorno pela rua Oscar Guimarães.

Luisa destaca que a expectativa para a corrida é alta. “Todos estão ansiosos, pois, desde a abertura da franquia, a comunidade tem pedido por esse evento. A Track e Field tem grande experiência em corridas de rua, e até moradores de cidades vizinhas estão interessados em participar. Para este domingo, temos 400 atletas inscritos, todas as vagas foram preenchidas antes do prazo previsto. Infelizmente, não conseguimos aceitar mais inscrições devido às limitações do aplicativo, mas vamos aprender com essa experiência para ampliar as vagas no próximo ano e permitir que mais pessoas participem“.

Apesar da previsão de chuva para este domingo, a dermatologista Sabrina Cunha ressalta a importância do uso de protetor solar. “Precisamos lembrar que, mesmo em dias nublados ou chuvosos, ainda há exposição à radiação ultravioleta. Portanto, é fundamental aplicar filtro solar no rosto e no corpo. Se possível, também é aconselhável proteger o cabelo, especialmente para as mulheres. Eu sempre dou dicas sobre como cuidar dos fios, que podem ser muito agredidos. Prender o cabelo muito apertado, usar boné ou viseira e o atrito podem danificá-los. Por isso, ter esses cuidados é importante. Além disso, usar óculos de sol ajuda a proteger os olhos“.