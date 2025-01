Primeira reunião do Comitê da Dengue será realizada na quinta-feira

A primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti será realizada na próxima quinta-feira (30), em Três Lagoas. Aberto à população, o evento ocorrerá das 8h às 10h, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), localizado na rua Manoel Pedro de Campos, número 1050, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O comitê, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem como objetivo discutir estratégias e ações para conter o número de casos suspeitos de dengue, zika vírus e chikungunya no município. Além disso, busca planejar atividades de prevenção, estabelecer respostas rápidas frente a epidemias e acompanhar medidas voltadas ao controle das arboviroses.