Professor dá dicas para os últimos dias antes do Enem 2024

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Três Lagoas, os candidatos se preparam para as provas nos dias 3 e 10 de novembro. O exame, que registrou um aumento de 42% nas inscrições em relação ao ano passado, contará com 3.425 participantes, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Na expectativa de manter a calma e o foco, estudantes e professores oferecem dicas para gerenciar a ansiedade e garantir um bom desempenho nas avaliações.

Seguir um planejamento de estudos rigoroso tem sido a rotina da aluna Talita Gabriely, que se prepara para o exame nacional. Talita, que sonha em ser advogada, conta que está focada em controlar a ansiedade. “Eu separei meus estudos por áreas. No primeiro semestre do ano, estudei linguagens e ciências humanas, e neste segundo semestre, estou focando em matemática e ciências da natureza. Assim, fica mais fácil para eu organizar a minha mente. Desde que entrei no ensino médio, meu sonho se tornou ingressar na faculdade. Por isso, desejo ter um bom desempenho no Enem para conseguir realizar esse sonho“.

Já a estudante Eloise Longue menciona que, embora o tempo de estudo não tenha sido longo, foi suficiente para deixá-la confiante e preparada para a prova. Eloise tem como objetivo se tornar bióloga marinha. “Minha ansiedade está mais ou menos sob controle, mas parece que o tempo passou muito rápido. Eu pisquei e já é domingo. Isso me deixou um pouco mexida, mas pretendo descansar no sábado. Não vou focar em estudar, porque acho que isso pode acabar me sobrecarregando. Vou usar o dia para descansar, dormir cedo e me preparar, garantindo uma boa alimentação para estar pronta no dia seguinte“.