Programa ‘MS Qualifica’ capacita pessoas para atender mercado de trabalho

O programa ‘MS Qualifica’, iniciativa do governo de Mato Grosso do Sul, oferece cursos gratuitos de capacitação profissional. Desde o lançamento, em maio de 2023, mais de 12 mil pessoas já foram qualificadas.

Com o objetivo de capacitar moradores para atender às demandas do mercado de trabalho, já foram qualificados profissionais em áreas como floresta, proteína animal, mineração e citricultura, setores em crescimento no estado. Em 2025, a expectativa é que 13.409 pessoas sejam capacitadas em 990 cursos oferecidos em parceria com instituições como Sebrae, Senai, Senac e Senar.

Vitória Luíza, de 20 anos, encontrou emprego com carteira assinada após participar do projeto. Ela trabalhava como diarista e encontrou no curso de operadora de caixa uma oportunidade de mudança. “Foi a melhor oportunidade que tive. Estava desempregada depois de vir da fazenda e, quando vi o curso pela Casa do Trabalhador, comecei a fazer. Um mês depois de terminar, fui chamada para trabalhar“, relatou.