Promoção ‘Família é Tudo’ entrega quadriciclo e casinha de boneca

A dona de casa Daniele Fernandes de Souza participou da promoção e foi sorteada com um quadriciclo da marca Alpha, fornecido pela empresa Alternativa Náutica. A outra sortuda é a vendedora Viviane Nogueira da Fonseca, que ganhou uma casinha de boneca. A promoção, que tinha como objetivo destacar as datas mais significativas que celebram os laços familiares, fez a alegria dos três-lagoenses.

A promoção “Família é Tudo” do Grupo RCN encerrou o ano com dois super presentes: uma casa de boneca e um quadriciclo de 125cc. O sorteio foi realizado, ao vivo, no programa TVC Agora, da TVC HD, e os prêmios entregues nesta semana.

Além de aquecer a economia local, comprando nas lojas participantes, os ouvintes da Band FM, Cultura FM e os telespectadores da TVC HD, também tinham chances de ganhar enviando a palavra “Tudo” para a central de prêmios do Grupo RCN, onde, diariamente, outros presentes são sorteados.

O objetivo foi alcançado e várias pessoas impulsionaram as vendas durante o ano. No Dia das Mães, por exemplo, o Grupo RCN sorteou mais de R$ 2 mil em prêmios. Assim aconteceu em outras datas, movimentando o comércio local com presentes de qualidade.

O Grupo RCN agradece as empresas parceiras que fizeram a diferença: Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, “Botique” do Café, Implanto Prime, Deisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Loja Karina, Elétrica 3 e HD Solar. O Grupo RCN é especialista em ações que envolvem, não apenas o setor comercial, mas toda a família. Em 2025, os três-lagoenses terão muitas novidades em vários segmentos, para que, todos possam celebrar e levar para casa prêmios inesquecíveis.