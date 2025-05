Promoção ‘Meu Negócio, Meu Sucesso’ consagra pipoqueira com food truck

A promoção “Meu Negócio, Meu Sucesso”, realizada pelo Grupo RCN, chegou ao fim com a emocionante vitória da microempreendedora Lidiane dos Santos, de 42 anos, moradora do bairro São Jorge, em Três Lagoas. A pipoqueira conquistou o coração da banca de seleção com sua história inspiradora, autenticidade e força de vontade — e, por isso, ganhou um food truck novinho e totalmente equipado.

A escolha da vencedora foi feita por uma comissão formada por patrocinadores e colaboradores do Grupo RCN de Comunicação, que avaliou criteriosamente todos os vídeos enviados pelos participantes. O material de dona Lidiane se destacou por atender a todos os critérios da promoção e foi escolhido por unanimidade.

O anúncio da vitória, no entanto, foi cercado de surpresa e muita emoção. A equipe do programa TVC Agora, da TVC HD – Canal 13.1, entrou em contato com Lidiane sob o pretexto de que ela participaria de uma série de reportagens sobre empreendedorismo. Sem desconfiar de nada, ela aceitou o convite com entusiasmo.

Na segunda-feira (5), a equipe foi até a residência de Lidiane e entrou ao vivo no programa TVC Agora. Durante a entrevista, ela compartilhou os desafios do dia a dia, as dificuldades com o carrinho pesado e os pneus furados, além do sonho de adquirir um veículo novo para comercializar sua pipoca gourmet e algodão-doce pelas ruas da cidade.

“Recebo convites para participar de festas e eventos à noite, mas meu carrinho é pesado, e às vezes o pneu está furado. Com isso, não consigo ir e acabo perdendo a venda”, explicou.

Mãe de cinco filhos, Lidiane contou como surgiu a vontade de empreender e por que apostou na pipoca e no algodão-doce gourmet.

“Eu quis inovar. O algodão-doce convencional é vendido no saquinho. O meu, eu consigo modelar com diversas cores e colocar em copos, o que facilita tanto a degustação quanto o manuseio do alimento”, relatou.