Quadra poliesportiva do bairro Jupiá recebe diversas melhorias

A quadra poliesportiva do bairro Jupiá, em Três Lagoas, recebeu uma série de melhorias, incluindo limpeza geral da área, manutenção do espaço e poda das árvores que circundam a quadra, na sexta-feira (10).

De acordo com o secretário da Sejuvel, Walter da Silva Dias, além do Jupiá, a prefeitura municipal já planeja intervenções semelhantes em outros espaços esportivos da cidade. “A gente tem previsão de realizar melhorias também no bairro Oiti, no Madrugadão e no Ginásio Cacilda. A chuva fez o mato crescer em várias áreas, por isso é importante manter esses espaços limpos e organizados para a prática esportiva e o lazer da comunidade”.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas