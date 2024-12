Qual cor você escolheu para a virada do ano?

Com a chegada do Ano Novo, muitos três-lagoenses ainda estão decidindo qual cor usar para comemorar a virada de 2025. A tradição popular associa cores específicas a diferentes desejos para o próximo ano: o branco simboliza paz, o vermelho atrai o amor, o amarelo ou dourado trazem riqueza, e o verde está relacionado à fertilidade.

No entanto, apesar das superstições, muitos moradores da cidade afirmam não acreditar que a cor da roupa influencie o que está por vir. É o caso da nutricionista Tatiane Rubira, que, mesmo deixando para as últimas horas, procura cores claras devido ao calor. “Não acredito muito em superstição, mas tento escolher cores mais claras, como amarelo, branco ou verde claro“, disse. Ela também mencionou que, apesar da falta de crença, acaba escolhendo com base na praticidade.

Para quem ainda está indeciso, as opções continuam sendo variadas, com o tradicional branco sendo a escolha mais comum. A estudante Letícia Pacheco, de 15 anos, segue a tradição e sempre usa branco para pedir paz. “Sempre passo de branco, é paz no ano todo“, contou. Já a adolescente Geovana Mantovani, de 16 anos, relatou que escolheu branco para combinar com o namorado, mas que não acredita no significado da cor e que, se fosse por ela, escolheria preto ou bege.