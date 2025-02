Quatro três-lagoenses são presos pela Polícia Civil por execução em Chapadão do Sul

Um morador do município de Chapadão do Sul foi assassinado a tiros, na noite de quarta-feira (5), e os suspeitos do crime são residentes de Três Lagoas. A vítima foi identificada como Erivan dos Santos, de 43 anos, e, de acordo com as investigações da Polícia Civil, ele não era o verdadeiro alvo do ataque, mas sim, o filho dele.

A delegada responsável pelo caso, Bianca Martins, informou que Erivan estava celebrando uma futura viagem para a Bahia, terra natal, quando dois homens em uma motocicleta, de cor prata, se aproximaram e efetuaram disparos contra ele. O homem foi atingido por pelo menos cinco tiros, que acertaram a cabeça, costas e braço.

A Polícia Militar foi acionada e as investigações da Polícia Civil começaram imediatamente. Com base no relato de testemunhas, um suspeito foi identificado como o responsável por indicar o paradeiro da vítima aos executores. Ele foi localizado e preso em flagrante. As apurações apontaram que o homicídio estava ligado às rivalidades entre facções criminosas de Três Lagoas.