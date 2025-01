Quebra-mola invisível gera acidentes na BR-262 em Três Lagoas

Os motoristas e comerciantes estão preocupados com a segurança no trânsito na BR-262, próximo ao cruzamento com a rua Yamaguti Kankit. Após o recapeamento da rodovia, um quebra-mola praticamente desapareceu, resultando no aumento de acidentes no local.

A sinalização indicando o redutor de velocidade está presente, mas a lombada ficou muito baixa, fazendo com que motoristas passem sem reduzir a velocidade. Isso tem provocado colisões frequentes.

A gerente de um comércio na região, Gracieli de Campos Minini, afirma que, após a obra, os dois quebra-molas não foram refeitos. “Tem um antes da Yamaguti e um depois, que servem para controlar a entrada dos veículos na rodovia. Como ficaram rasos, caminhões e motoristas locais, que já conhecem a situação, não freiam mais. No cruzamento, acabam ocorrendo acidentes”, explica.