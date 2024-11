Racismo afeta maioria das pessoas negras no Brasil, aponta pesquisa

De acordo com os dados, 39% dos negros evitam correr para pegar ônibus ou trem por medo de serem abordados, e 36% deixam de pedir informações a policiais. No comércio, 46% evitam entrar em lojas de marca, e muitos também preferem não solicitar ajuda a vendedores (36%), ir a agências bancárias (32%) ou supermercados (31%).

Os episódios de discriminação, vividos em situações do dia a dia, afetam a liberdade e o bem-estar de muitos brasileiros. O levantamento mostra que negros, que representam 55,5% da população (112,7 milhões de pessoas, segundo o Censo 2022 do IBGE), convivem com frequentes limitações sociais causadas pelo racismo.

Para Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, os resultados reforçam a urgência de políticas públicas e ações sociais que combatam o racismo e ofereçam suporte psicológico às vítimas. “Os números mostram que a desigualdade racial é percebida por quase todos no Brasil, o que exige medidas concretas para romper as barreiras que limitam as oportunidades de pessoas negras.”

Crime

No Brasil, o racismo é crime inafiançável e imprescritível, conforme a Lei nº 7.716/1989, também conhecida como Lei Caó, que homenageia o deputado Carlos Alberto Caó. Em 2023, a Lei nº 14.532 ampliou a pena para injúria racial, prevendo de 2 a 5 anos de prisão, com punição dobrada em casos de crime coletivo. Vítimas de racismo devem registrar boletim de ocorrência e, em casos de agressão física, realizar exame de corpo de delito para preservar provas.

*Com informações da Agência Brasil