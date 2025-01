A Prefeitura de Três Lagoas anunciou que a rampa de embarque e desembarque do Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, será interditada a partir de segunda-feira (13), para reforma e manutenção.

O objetivo é melhorar a infraestrutura do local, um importante ponto turístico da cidade. Durante as obras, o acesso à rampa ficará fechado, mas as outras áreas do Balneário continuarão funcionando normalmente.