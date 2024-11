Receita Federal libera consulta ao lote de restituição da malha fina de novembro

A partir das 10h desta sexta-feira (22), aproximadamente 220 mil contribuintes que regularizaram suas pendências com a Receita Federal poderão consultar se terão direito à restituição. A consulta ao lote de novembro estará disponível, incluindo 8,6 mil contribuintes do Rio Grande do Sul. Além disso, o lote contempla também restituições de anos anteriores.

No total, 221.597 pessoas receberão R$ 558,8 milhões. Desses, R$ 306,9 milhões são destinados a contribuintes com prioridade no pagamento, sendo que, devido às enchentes deste ano no Rio Grande do Sul, os gaúchos estão entre os beneficiados prioritários.

Entre os prioritários, a maior parte (88.246 contribuintes) indicou a chave Pix do tipo CPF na declaração do Imposto de Renda ou usou a declaração pré-preenchida, o que garante prioridade no recebimento. Em seguida, estão 34.287 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos, 8.898 que têm o magistério como principal fonte de renda, 8.643 residentes no Rio Grande do Sul, 4.802 idosos com mais de 80 anos e 3.570 com deficiência física ou mental, ou doenças graves. A lista é completada por 73.151 contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em outras categorias de prioridade.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na seção ‘Meu Imposto de Renda’, ou pelo aplicativo da Receita Federal. O pagamento será realizado em 29 de novembro, para as contas ou chaves Pix informadas na declaração.