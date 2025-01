Revitalização da rodoviária de Três Lagoas segue sem previsão de entrega após quase um ano

Com o início dos trabalhos, algumas melhorias foram realizadas, como a construção de uma rampa e o reboco de áreas do terminal. No entanto, a lentidão na execução das obras tem gerado insatisfação entre os trabalhadores locais. “Está muito devagar, faz seis meses que começou e a evolução é pouca”, comenta Cleuza Toledo, uma das funcionárias do local. A falta de transparência sobre o projeto também é uma preocupação. “A cerca de proteção parece que vai deixar até os táxis fora da área segura da rodoviária. Não sabemos o que vai acontecer”, afirma o taxista Jair Nunes.

A obra de revitalização da rodoviária de Três Lagoas, iniciada em fevereiro de 2024, continua em andamento sem uma data definida para sua conclusão. A reforma e ampliação do terminal rodoviário urbano, orçada inicialmente em R$ 1,5 milhão, recebeu um aditivo de R$ 316.000 ao longo do ano, mas o prazo de entrega, que antes era esperado para dezembro de 2024, não foi cumprido.

Em visita recente à obra, o prefeito Cassiano Maia não se pronunciou sobre a demora na conclusão. A Prefeitura de Três Lagoas, por sua vez, informou que a revitalização está sendo realizada de forma segmentada, com intervenções em áreas específicas do terminal. Segundo a administração municipal, as obras estão sendo feitas por etapas para garantir o funcionamento parcial do local enquanto as melhorias são implementadas.

A população, apesar das críticas, demonstra paciência, esperando que a reforma seja concluída em breve. “É importante que a obra tenha começado. Três Lagoas está crescendo muito e uma rodoviária digna é necessária para acompanhar esse desenvolvimento”, comenta o morador Jose Carlos Barbosa. No entanto, a falta de uma previsão de término continua sendo um fator de preocupação para quem depende do terminal rodoviário.