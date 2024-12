Sanesul orienta clientes a terem um reservatório interno de água

Segundo Adilson Bahia, gerente regional da Sanesul, as ocorrências de falta de água, em Três Lagoas, geralmente estão ligadas a dois fatores: interrupções no fornecimento de energia elétrica, que impactam o funcionamento dos poços e elevatórias, ou manutenções corretivas e preventivas no sistema. Nessas situações, a Sanesul utiliza canais de comunicação para informar a população imediatamente.

No entanto, o gerente destacou um ponto importante: muitas residências em Três Lagoas ainda não possuem reservatórios de água internos. Ele enfatizou que essa reservação é fundamental para garantir o abastecimento em caso de interrupções temporárias, como previsto nas normas técnicas e nos alvarás de construção. “Se houver manutenção ou falta de energia, quem não tem reservação interna fica imediatamente sem água. Por isso, pedimos novamente à população que instale reservatórios para garantir autonomia por pelo menos 24 horas”, reforçou Adilson.