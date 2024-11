'Se Deus quiser, ela é minha', diz finalista da promoção

Neste domingo (3) a expectativa toma conta da Esplanada NOB, onde o Grupo RCN está realizando a entrega da promoção ‘A Casa dos Sonhos’. O prêmio, avaliado em mais de R$ 200 mil, consiste em uma casa mobiliada, equipada com energia solar e um ano de internet gratuita. O evento reúne participantes e as torcidas na Esplanada NOB, no Centro de Três Lagoas.

A equipe de reportagem conversou com alguns dos concorrentes que compartilharam as expectativas enquanto aguardam o grande momento. Cleber Silva, de 35 anos, natural de Irapuru, no interior de São Paulo, é um dos participantes que demonstrou confiança. Operador de maquinário agrícola e residente no Jardim Maristela, está acompanhado da namorada e do irmão. “A expectativa está grande, já estou me considerando vencedor”, afirma Cleber.