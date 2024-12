Sebrae abre processo seletivo com vaga para Três Lagoas e outros municípios de MS

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para um novo processo seletivo com oportunidades para profissionais de nível superior e formação de cadastro reserva, em Três Lagoas.

As oportunidades são para o cargo de Analista Técnico Nível I, com salário inicial de R$ 6.385,90 e benefícios como assistência médica, odontológica, previdência privada, auxílio-creche, vale-transporte e auxílio-alimentação.

As vagas também estão disponíveis nas cidades de Campo Grande e Dourados. A jornada de trabalho é presencial e de 40 horas semanais. As áreas de formação exigidas incluem Comunicação Social (Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas), Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Turismo e outras correlatas.