Secretária de Educação e Cultura faz balanço de 2024 e destaca conquistas

Com o ano de 2024 chegando ao fim, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, fez um balanço dos resultados obtidos durante o período. Ela avaliou os avanços nas áreas da educação e cultura e destacou os desafios enfrentados e as metas alcançadas.

Na área cultural, Ângela Brito celebrou o sucesso das apresentações e eventos que marcaram o calendário de 2024. “Entregamos uma cidade linda, bem enfeitada, com vários espetáculos de música, dança, teatro e coral, que agradaram muito à população”, afirmou.

Os eventos lotaram os espaços e receberam feedback positivo do público, que chegou a pedir locais maiores para acomodar mais pessoas no próximo ano. “Isso mostra o quanto nossas ações atendem às expectativas da comunidade”, destacou a segurança.

Na educação, a meta de alfabetizar as crianças na idade certa foi um dos grandes destaques do ano. A secretária ressaltou o compromisso com o Programa Nacional de Alfabetização, no qual o município obteve um desempenho significativo em 2023 e trabalhou para melhorar ainda mais em 2024.

Outro ponto destacado foi a redução da idade para os anos iniciais do ensino fundamental. “Mesmo com a pandemia, conseguimos quase eliminar a ocorrência entre o 1º e o 5º ano. Ainda temos desafios do 6º ao 9º ano, mas já estamos corrigindo isso”, explicou Ângela Brito.

Para alcançar esses resultados, o município investiu em programas como o Proteja, que oferece atividades no contraturno escolar em sete escolas localizadas em áreas mais vulneráveis. Essas ações visam engajar as crianças em atividades como música, dança, teatro e circo, além de fortalecer a autoestima e a confiança das famílias no potencial dos alunos.