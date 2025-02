Secretaria de Esporte encerra matrículas para projetos nesta sexta-feira

O secretário da Sejuvel, Walter Dias, conhecido como ‘Professor Hulk’, explicou o processo de matrícula. Segundo ele, o planejamento leva em conta tanto as novas vagas quanto as remanescentes de outros projetos. Cada participante pode optar por até duas modalidades, sendo uma principal e outra alternativa, caso a primeira esteja sem vagas disponíveis.

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) alerta pais e responsáveis sobre o encerramento do período de matrículas para os projetos esportivos gratuitos. As inscrições devem ser realizadas até esta sexta-feira.

“Precisamos que os pais interessados tragam seus filhos para a inscrição antes do prazo final. O projeto é gratuito e funciona no contraturno escolar. Nossa equipe está preparada para ensinar diversas modalidades esportivas”, destacou o secretário.

Além das modalidades convencionais, a secretaria também oferece vagas no paradesporto, com opções como badminton e bocha adaptada. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Sejuvel. Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria.