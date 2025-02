Secretária fala sobre Inscrições e vagas dos serviços de fortalecimento de vínculos em Três Lagoas

As inscrições para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos em Três Lagoas estão abertas. Os projetos sociais, voltados para crianças, jovens e idosos, são promovidos pela Secretaria de Assistência Social do município e oferecem atividades no contraturno escolar.

Segundo a secretária de Assistência Social, Vera Elena, as rematrículas foram realizadas ao longo de janeiro, enquanto as novas matrículas tiveram início na última segunda-feira. A prioridade das vagas é para aqueles que já participam dos programas, mas novas inscrições são abertas conforme houver desistências.

Entre os serviços ofertados estão a Banda Marcial Cristo Redentor, com 200 vagas; o programa Crase Coração de Mãe, com cerca de 1.200 vagas; e os programas ligados às forças de segurança, como Bombeiros do Amanhã, Florestinha e Polícia Militar Mirim, que possuem vagas limitadas. Para se inscrever, os interessados devem procurar um dos seis Centros de Referência de Assistência Social (Crase) do município e manifestar interesse no programa desejado, informando também o período de preferência, matutino ou vespertino.