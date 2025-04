Secretário da Sejuvel explica como será o evento “A Rua é Nossa” no domingo

No domingo (6), das 6h às 12h, a rua Aldair Rosa de Oliveira, que fica na circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas, será transformada em um espaço de lazer e cultura com mais uma edição do evento ‘A Rua é Nossa’. Esse foi o tema abordado pelo secretário da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel), Walter da Silva Dias, ao participar do programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, nesta sexta-feira (4).

Dias destacou algumas atividades que ocorrerão no evento de domingo, como corridas, atrações musicais, caminhadas, ciclismo, entre outros, tendo o objetivo de ampliar a prática de atividade física por parte da população três-lagoense. Segundo ele, o evento contará com o apoio do 2° Batalhão da Polícia Militar para reforçar a segurança durante a ação.