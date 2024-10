Seis bairros de Três Lagoas terão licitação para obras de drenagem e asfalto

Três Lagoas se prepara para mais um avanço na infraestrutura com a licitação de projetos de drenagem e asfalto programada para novembro. Os bairros Jardim Flamboyant, Jardim Maristela, Jardim Rodrigues, Jardim Capilé, Nova Alvorada e Jardim Samambaia terão 100% das ruas contempladas.

Além disso, a execução de obras já começou em outros dois bairros, e a prefeitura municipal está habilitando empresas para novos contratos em mais oito bairros.

Obras prestes a começarem

Com recursos próprios do município de Três Lagoas e convênios com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), já está em andamento o processo de habilitação das empresas para dar início à execução das obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Verde, Violetas I e II, Chácara Eldorado I e II, Itamaraty, Osmar Dutra e a etapa 2 do Vila Alegre.