Semana Santa aquece as vendas de peixe em Três Lagoas

Com a chegada da Semana Santa, o consumo de peixes aumenta em todo o país. Em Três Lagoas, comerciantes e pescadores já sentiram a movimentação crescer desde sábado (12). O resultado: vendas aquecidas e, em alguns casos, aumento no preço de algumas espécies.

O pescador e comerciante, Antônio de Farias, viu a demanda subir nos últimos dias e relatou a alta procura por algumas espécies de peixe, como Pacu, Pintado e Piapara, e explicou a diferença entre o preço do peixe do rio e de cativeiro, onde a média de preço dos peixes do rio é um pouco mais elevado.

Nesse período do ano, onde mais se aumenta o consumo do peixe, os pescadores e vendedores lucram mais que o normal devido ao aumento no consumo.