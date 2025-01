Senac Três Lagoas oferece cursos profissionalizantes gratuitos em 2025

O Senac Três Lagoas está com inscrições abertas para três cursos gratuitos, oferecidos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As formações têm como objetivo contribuir para a qualificação de jovens e adultos, promovendo inclusão produtiva e ampliando oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Senac Três Lagoas, localizado na avenida Antônio Trajano dos Santos, 216, Centro, pelo telefone da Central de Relacionamento: (67) 3312-6260, ou Online. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, enquanto houver vagas disponíveis.

No ato da matrícula, os candidatos devem apresentar os documentos originais exigidos, como RG, CPF, comprovante de escolaridade e de renda. Além disso, é necessário preencher a ‘Autodeclaração de Renda’ e o ‘Termo de Compromisso’, que detalha as regras do programa e as consequências em caso de desistência sem justificativa.

Mais informações

Os cursos são presenciais e incluem práticas supervisionadas, proporcionando qualificação em áreas com alta demanda no mercado de trabalho. Os editais completos podem ser acessados no site oficial do Senac.

*Com informações do Senac MS e da Fecomércio MS