Série especial: três-lagoense tricampeão de bocha adaptada supera desafios

O jornalismo do Grupo RCN inicia uma série especial para a semana de Natal. Sob o tema “2024 foi o seu ano de…?” , a proposta é contar histórias de superação, reflexão e gratidão. Nesta segunda-feira (23), a equipe apresentou a inspiradora trajetória de André Luiz, de 30 anos, um paratleta de Três Lagoas com paralisia cerebral que transformou desafios em conquistas através do esporte.

Além dos desafios do esporte, André enfrenta questões que vão além das competições, como a distância de casa. Para sua mãe, Dorcelina Rodrigues, as viagens internacionais são um teste de resistência, tanto para o filho quanto para a família. “Ele ficou 14 horas dentro de um voo para competir no Canadá. Foi difícil para nós, mas quando vemos o sorriso no rosto dele, sabemos que tudo vale a pena”, comenta a mãe.

Dorcelina também reflete sobre a importância de acreditar no potencial de pessoas com deficiência. “O maior desafio não é ser mãe de uma pessoa especial, mas confiar que eles podem nos desafiar e superar qualquer obstáculo. Para nós, o André é uma inspiração e uma prova de que a determinação não conhece limites”, confirma Dorcelina.

‘2024 foi o seu ano de…?’

Quando perguntado sobre o que 2024 significou para ele, André resumiu: “foi um ano de muito desafio, luta e esforço. Mas cada momento valeu a pena”. Com um histórico de superações que começou muito antes do esporte, vencendo até diagnósticos médicos que limitavam sua expectativa de vida, André celebra seus 30 anos com o título de campeão na vida e no esporte.