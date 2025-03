'Sessão de Negócios Delas' acontece nesta quinta-feira no Sebrae

A programação conta com reuniões simultâneas, permitindo que cada empresária tenha um tempo reservado para apresentar suas soluções de negócios e conhecer outras oportunidades do mercado.

A iniciativa busca facilitar a troca de experiências e a ampliação de redes de contato entre as participantes. Durante a sessão, as empresárias poderão apresentar seus produtos e serviços, estabelecer parcerias e fechar negociações.

A ‘Sessão de Negócios Delas’, promovida pelo Sebrae, acontece nesta quinta-feira (20), às 18h30, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. O evento é voltado para empresárias que possuem CNPJ, incluindo Microempreendedoras Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

A expectativa é reunir mais de 60 empresárias de Três Lagoas e região da Costa Leste, fortalecendo o intercâmbio comercial e incentivando a colaboração entre diferentes setores. Durante o evento, também haverá sorteios de brindes e exposição de produtos, tornando a experiência ainda mais dinâmica e interativa.

A ‘Sessão de Negócios Delas’ faz parte do calendário anual de atividades do Sebrae e reforça o compromisso com o desenvolvimento do empreendedorismo feminino, incentivando conexões e oportunidades de crescimento para empresárias da região.