Sindicato dos Comerciários de Três Lagoas inicia negociação para reajuste salarial

A negociação coletiva para o reajuste salarial dos trabalhadores do comércio de Três Lagoas foi iniciada nesta semana, com a realização da primeira assembleia entre os representantes dos sindicatos laboral e patronal. A reunião ocorreu no final da tarde desta terça-feira (31) e contou com a presença de lideranças do setor, que discutiram os principais pontos da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suide Silva Torres, informou que as discussões já avançaram em algumas pautas prioritárias, como o horário de funcionamento do comércio para o período natalino. Segundo ele, o sindicato patronal já definiu sua proposta e aguarda apenas a aprovação do representante da parte laboral para, então, comunicar oficialmente os comerciantes sobre o funcionamento nas semanas que antecedem o Natal.

Outro tema central da negociação é o percentual de reajuste salarial. O sindicato laboral pede um aumento de 18%, mas Suide ponderou que a inflação acumulada do ano está em torno de 5%, dificultando a concessão de um aumento tão elevado. “Em Dourados, por exemplo, o acordo fechado foi de 6%. Sabemos que acordos acima da inflação são raros hoje em dia, mas vamos tentar um valor que seja justo para ambos os lados”, afirmou ele.