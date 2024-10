Sindicato lança programa de qualificação com premiação para os trabalhadores

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas, em parceria com o Sistema S, iniciou um projeto de qualificação profissional, denominado “Programa Qualificação com Premiação”. A iniciativa busca facilitar o acesso à capacitação profissional, ministrando cursos nos bairros, em vez de obrigar os participantes a se deslocarem por longas distâncias.

Na primeira etapa, realizada na semana passada, foi oferecido um curso básico de Word, Excel e PowerPoint por meio da carreta itinerante MS Qualifica, que contou com a participação de 20 alunos. Como forma de incentivo, foram sorteados dez brindes entre os participantes.

O presidente do sindicato, Eurides Silveira, destacou a importância do projeto para atender às necessidades de qualificação da cidade. “A ideia é o curso ir até as pessoas, e não as pessoas irem até os cursos”, ressaltou. Ele reforçou que a iniciativa visa melhorar as oportunidades de emprego e trabalho na região, ao mesmo tempo que motiva os trabalhadores a se qualificarem com prêmios para aqueles que concluírem os cursos.

Além das aulas técnicas, o projeto também oferecerá palestras sobre temas importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional, ampliando a formação dos trabalhadores. A estratégia é expandir a oferta de cursos para diversas áreas, como formação de barbeiros, manicures e operadores de caixa, em espaços cedidos pelas próprias comunidades, como lojas e associações de bairro.