Startup percorre cidades de MS para ouvir trabalhadores e empresários

A startup de recrutamento Tamandu está levando inovação e tecnologia para oito cidades de Mato Grosso do Sul durante este mês de janeiro. Em parceria com a Funtrab-MS (Fundação do Trabalho de MS), a iniciativa busca entender as dificuldades enfrentadas por empregadores e trabalhadores no processo de contratação.

Com o objetivo de otimizar a seleção de candidatos, a equipe da Tamandu coleta dados diretamente com empresários e trabalhadores em visitas presenciais. O roteiro inclui cidades como Três Lagoas, Cassilândia, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Corumbá e a capital, Campo Grande.

O fundador da Tamandu, Igor Andrade, destaca a proposta de aliar inteligência artificial à humanização dos processos de recrutamento. “Queremos oferecer um trabalho mais acessível e inclusivo para a população, fortalecendo a economia local e promovendo a inclusão social”, afirmou.

Desde a sua criação, a Tamandu tem se destacado no setor de tecnologia e recrutamento. Em 2024, a startup conquistou o 2º lugar no Startup Challenge promovido pela Fiems, consolidando sua posição no mercado.

A plataforma da startup permite que empregadores foquem na análise de perfis comportamentais e de habilidades, enquanto candidatos acompanham os processos em tempo real, recebendo feedback direto por canais como o WhatsApp.

A agenda completa da passagem da Tamandu pelas cidades de MS é: