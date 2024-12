STF adia decisão sobre responsabilidade das redes sociais por conteúdos ilegais

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para 2025 a decisão sobre a responsabilidade das redes sociais em relação a conteúdos ilegais publicados por usuários. O julgamento foi suspenso após o ministro André Mendonça pedir mais tempo para análise, e deverá ser retomado após o recesso do tribunal, que começa em 20 de dezembro.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, apresentou seu voto nesta quarta-feira (18). Ele defendeu a responsabilização parcial das plataformas, sugerindo que conteúdos relacionados a pornografia infantil, suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo e ataques à democracia sejam removidos após notificação. No entanto, para casos de ofensas e crimes contra a honra, Barroso acredita que a remoção deve ocorrer somente com decisão judicial, como já é feito atualmente.

Barroso também descartou a ideia de que as plataformas sejam obrigadas a monitorar previamente as publicações, substituindo essa abordagem por um “dever de cuidado”. Ele reforçou a necessidade de regulamentação para combater a desinformação e proteger as instituições democráticas.

Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que votaram anteriormente, apoiaram a responsabilização das redes sociais para remover conteúdos ilegais, como discursos de ódio e incitação à violência, após notificação extrajudicial.