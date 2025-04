Surto de gripe leva MS a adotar distanciamento e uso de máscaras nas escolas

Com o avanço de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre crianças, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul declarou situação de emergência nas escolas públicas. A medida, anunciada nesta terça-feira (29) pelo secretário Hélio Daher, impõe o retorno de protocolos sanitários já conhecidos da população, como o distanciamento social, o uso de máscaras por pessoas com sintomas gripais, a ventilação adequada das salas e a restrição de aglomerações.

Além disso, pessoas com sintomas gripais devem evitar contato direto com outras, se afastar temporariamente de atividades sociais, de trabalho e estudo, e procurar atendimento médico. A recomendação é válida para todas as escolas públicas do estado.

De acordo com Marizeth Bazé, coordenadora regional de Educação, os diretores escolares já foram comunicados e a orientação foi reforçada com os professores. “Pedimos que eles orientem os alunos sobre o uso de máscara, a importância da higienização com álcool em gel e, principalmente, sobre a vacinação”, afirmou.

Situação em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o número de atendimentos por síndromes gripais aumentou de forma significativa nas últimas semanas, sobretudo entre idosos e crianças. Segundo o médico João Gabriel, coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, a demanda praticamente dobrou no mês de abril, em comparação com os meses anteriores.

“A grande maioria dos casos são leves, mas o aumento da demanda impacta diretamente no tempo de atendimento e na capacidade da rede de saúde”, alertou o médico, em entrevista ao RCN Notícias.

Somente no pronto atendimento SUS, anexo ao hospital, são registrados de 15 a 20 casos diários de pacientes com sintomas gripais. Já os casos graves de SRAG somam 65 atendimentos desde o início do ano, com necessidade de internações e, em alguns casos, suporte em UTI.