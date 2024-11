Suspeito de bater na mãe foge da DAM e é preso pela PM no Flamboyant

A equipe juntamente com a Força Tática conseguiu localizar o suspeito, na avenida Custódio Andries, próximo ao Cemitério Municipal Santo Antônio. Ele foi preso e levado para a DAM. Enquanto aguardava os trâmites do registro da ocorrência, mesmo algemado, o rapaz conseguiu fugir, pulando o muro da delegacia e das casas.

O caso teria ocorrido no período do almoço, quando a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência de violência doméstica, no bairro Jardim Flamboyant. No entanto, o jovem fugiu do local antes da chegada dos policiais militares da Rádio Patrulha.

A Polícia Militar foi informada sobre a fuga do rapaz e realizou rondas, na tentativa de capturá-lo. Diante da fuga, a DAM representou pela prisão preventiva do suspeito e a Justiça autorizou o recolhimento dele. O jovem tem diversas passagens criminais por furtos e também seria reincidente no caso de violência doméstica contra a própria mãe.

De acordo com a PM, a prisão foi feita no período da noite após uma equipe de Rádio Patrulha optar por realizar uma ronda ostensiva pela região da residência, onde mora a mãe do suspeito, que é vítima da violência doméstica. Dessa forma, os policiais conseguiram localizar o suspeito nas imediações. O suspeito ainda teria tentado fugir da abordagem, pulando muros de residências próximas, mas foi contido e preso. Apesar da tentativa de fuga, o jovem estava com as algemas nas mãos, colocadas no primeiro momento em que foi para a delegacia. Ele conseguiu romper uma das algemas danificando o equipamento.

Após a prisão do suspeito, a equipe de Rádio Patrulha deslocou até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi apresentado e cumprido a ordem judicial de recolhimento. Além da violência doméstica, o suspeito poderá responder também por desobediência e dano ao patrimônio público por ter danificado as algemas.