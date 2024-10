Suspeito de receptação é preso em flagrante em Três Lagoas com veículos roubados e placas adulteradas

Um homem foi preso, em Três Lagoas, suspeito de receptação de dois carros. Na noite de quinta-feira (24), uma equipe da Força Tática da PM recebeu informações da Polícia Militar de São Paulo sobre um veículo prata, possivelmente clonado, que estaria circulando na cidade.

A ação ocorreu quando os militares localizaram o carro e abordaram um homem descendo do veículo. Ao perceber a presença da polícia, ele arremessou um objeto ao chão. Durante a abordagem, a identidade do homem foi verificada e, inicialmente, nada ilícito foi encontrado. Ele alegou desconhecer o carro, mas depois mudou a versão do relato, afirmando que o objeto jogado era a chave do veículo.

A checagem ao carro revelou várias adulterações, incluindo a descoberta da placa original, que pertencia a um carro registrado no estado do Rio de Janeiro e constava como roubado desde 22 de agosto de 2024.