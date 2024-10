Suspeito é recapturado pela Força Tática após cometer série de furtos de bicicletas

Durante o patrulhamento próximo à estação rodoviária, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) identificou um suspeito de uma série de furtos de bicicletas, que estava foragido. A abordagem ocorreu neste sábado (26), por volta das 17h.

O suspeito, acusado de furtar três bicicletas em dias diferentes, mas sempre no mesmo local, foi reconhecido pelas roupas, que coincidiam com as que usavam durante os furtos, uma camiseta azul e um boné escuro com o desenho de uma cruz. Os crimes foram registado por câmeras de segurança.