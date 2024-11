Suzano promove cadastramento para pessoas interessadas em trabalhar no setor florestal em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (6), a ação “Você na Suzano” será realizada no bairro Paranapungá, das 8h às 13h, na Igreja São Judas Tadeu, localizado na rua Antônio Estevan Leal, número 800, em Três Lagoas. O evento, realizado pela Suzano, tem como objetivo de cadastrar pessoas interessadas em atuar nas operações florestais da empresa. Para participar, é preciso ser morador de Três Lagoas e comparecer ao local portando documento de identificação com foto, tanto na versão física quanto na digital.

Nesta edição, o projeto irá realizar uma triagem inicial e cadastramento de pessoas interessadas em trabalhar nas funções de Ajudante Florestal, Assistente de Operações Florestais, Mecânico(a), Operador(a) de Máquinas Florestais e Motorista de Guindauto. As oportunidades estão abertas a todas as pessoas interessadas, desde que atendam aos pré-requisitos da função.

No local do evento, para garantir um atendimento de qualidade, haverá distribuição de senhas e todas as pessoas que as receberem passarão pela triagem.

De acordo com a gerente de Gente e Gestão da Suzano em Três Lagoas, Mônica Catânia, o objetivo do “Você na Suzano” é aproximar a comunidade da empresa. “No evento, as pessoas interessadas poderão conversar com nosso time de colaboradores(as), sanar dúvidas sobre oportunidades e conhecer os benefícios ofertados da empresa e se cadastrarem para futuras oportunidades. Além disso, o evento pretende levar as futuras oportunidades de trabalho para as pessoas com acesso restrito à internet, ajudando a tornar nossos processos seletivos ainda mais acessíveis, diversos e igualitários“, destaca a gestora.

Entre os benefícios ofertados pela empresa, estão: salário alinhado com o mercado; vale-alimentação; plano de assistência médica; assistência odontológica, convênio em farmácia, transporte ao local de trabalho e alimentação.

Sobre as vagas

Para participar dos processos seletivos para Ajudante Florestal, é preciso residir em Três Lagoas, ter mais de 18 anos e ensino fundamental incompleto.