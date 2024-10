Suzano realiza ação para cadastrar pessoas interessadas em trabalhar no setor florestal em Três Lagoas

A Suzano realizará o evento “Você na Suzano”, com o objetivo de cadastrar pessoas interessadas em trabalhar em suas operações florestais, em Três Lagoas. O evento será realizado, nesta quarta-feira (30), das 9h às 13h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Ana Maria, que fica localizado na rua Rogaciano Garcia Moreira, número 1762, bairro Vila Verde.

Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência e estão abertas para todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade ou orientação sexual.

Na ação, a equipe da Suzano estará recebendo currículos, realizando entrevistas com candidatos e fornecendo informações sobre as vagas disponíveis e a empresa. Para participar, é preciso ser morador de Três Lagoas e comparecer ao evento na data e horários marcados portando documento de identificação com foto (RG e/ou CNH). De acordo com a gerente de Gente e Gestão da Suzano em Três Lagoas, Mônica Catânia, o evento visa aproximar a empresa da comunidade e tornar ainda mais acessível o ingresso na empresa aos moradores de Três Lagoas, levando as oportunidades até as comunidades.