Técnico do Três Lagoas Sport Clube fala sobre vitória na Copa Sul-Americana da Paz

O Três Lagoas Sport Clube conquistou o título da tradicional Copa Sul-Americana da Paz. A equipe venceu a final contra o Itapecerica da Serra por 1 a 0, trazendo a taça para a cidade sul-mato-grossense. O técnico, Renato Ribeiro celebrou a conquista e destacou o trabalho desenvolvido ao longo dos anos com a base do clube.

A competição, que contou com a participação de 147 clubes, foi considerada de alto nível. Na categoria sub-16, o Três Lagoas Sport Clube superou 30 equipes para conquistar o título. O treinador lembrou que o time já vinha acumulando bons resultados em outras competições, como a Copa dos Campeões, em São José do Rio Preto, e o Campeonato Regional de Araçatuba, onde chegaram às finais em diferentes categorias. No Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-17, a equipe também alcançou a terceira colocação.

Com a recente conquista, o clube aguarda o retorno das atividades junto à Secretaria de Esporte para dar sequência aos treinamentos. O técnico comemorou também o fato de que alguns atletas estão sendo observados por grandes clubes. O artilheiro da competição, Christopher, e o autor do gol do título, Mateus, já se apresentaram ao PSTC, clube formador do futebol paranaense. Outros jogadores também estão encaminhados para times como Ferroviária de Araraquara e Ituano.