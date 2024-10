Terça-feira será ensolarada e com previsão de chuva em Três Lagoas

O dia começou com muitas nuvens, e será marcado por períodos de sol intercalados com nublado. A terça-feira (29) terá sol com aumento de nebulosidade, com previsão de chuva fraca em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação ocorre devido à convergência de umidade, aliada à passagem de cavados. Além disso, uma frente fria no litoral sudeste do Brasil, junto à disponibilidade de calor e umidade, ajuda a favorecer a formação de pancadas de chuva em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul.