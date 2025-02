Terrenos baldios geram transtornos e vereadores pedem providências

A situação foi discutida pelos vereadores, que cobraram mais fiscalização e ações mais efetivas da prefeitura para resolver o problema. O líder do prefeito na Câmara, Adriano Rodrigues, o sargento Rodrigues (PP), destacou que apenas notificar os proprietários não é suficiente. “Os terrenos precisam ser limpos, pois têm gerado muitos transtornos para a população“, afirmou.

João dos Santos, morador da rua Manoel de Oliveira Gomes, no bairro Vila Haro, convive diariamente com essa situação. Em frente à casa dele, um grande terreno baldio tem causado transtornos. O mato alto atrai insetos e até animais peçonhentos, tornando o local um perigo para a vizinhança.

Os terrenos baldios continuam sendo um problema em Três Lagoas. Além do mato alto, muitos viram pontos de descarte irregular de lixo, trazendo riscos à saúde da população. O assunto foi debatido nesta semana na Câmara Municipal.

A Prefeitura de Três Lagoas tem notificado e multado os donos de terrenos baldios. Todas as semanas, os nomes dos proprietários notificados são publicados no Diário Oficial do Município. Apenas em janeiro deste ano, 250 reclamações foram registradas na ouvidoria da prefeitura.

Enquanto o problema persiste, a população segue convivendo com o mato alto e o lixo jogado irregularmente. A prefeitura reforça a importância de os donos manterem os terrenos limpos para evitar riscos à saúde e possíveis multas.