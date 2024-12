Tia e sobrinha garantem ouro e bronze para o Brasil em torneio Sul-Americano

Vitória da Silva Barreto, de 17 anos, e Maria Eduarda da Silva Santos, de 14 anos, ambas de Três Lagoas, conquistaram excelentes resultados para o Brasil.

A família Silva encerra o ano, literalmente, com uma medalha de ouro e, outra, de bronze, conquistadas em torneios sul-americanos de atletismo, disputados no início de dezembro.

O ouro veio com Maria Eduarda, no revezamento 5×80 metros, nos Jogos Sul-Americanos Escolares, realizados em Bucaramanga, na Colômbia. O bronze ficou com a Vitória Barreto, no Campeonato Sul-Americano Sub-18, em San Luis, na Argentina. Tia e sobrinha encerram 2024 como destaques nacionais e internacionais, já que as duas representaram o Brasil nos torneios continentais.

Maria Eduarda é uma revelação do esporte três-lagoense. No segundo ano de competições, conquistou vários títulos regionais, nacionais e encerra o ano com a medalha de ouro na Colômbia. “É uma sensação muito boa. Sinto-me orgulhosa de vestir o uniforme da seleção brasileira de atletismo e de ter conquistado a medalha de ouro para o nosso país. Essa medalha serve de estímulo para o ano que vem. Quero treinar e me dedicar mais e fazer o melhor que posso!”, afirmou a jovem atleta.