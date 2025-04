Torneio de Pesca em Três Lagoas terá Grupo Tradição e apresentação de duplas sertanejas

O Balneário Municipal de Três Lagoas sediará o 14º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré, que será realizado entre os dias 1º e 3 de maio. Reconhecido como um dos eventos mais prestigiados da pesca esportiva no Brasil, a edição deste ano promete ser ainda mais emocionante, oferecendo a maior premiação da história do torneio e atraindo pescadores de diversas regiões do país.

Promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), o torneio terá uma premiação total de R$ 300 mil, distribuída entre diversas categorias e competições. Segundo Júlio Roberto, presidente da APETL, as inscrições já estão abertas e a expectativa é de um grande público prestigiando o evento.

ATRAÇÕES

Dentre as competições e desafios programados para o torneio, alguns destaques incluem: Desafio by Nelson Nakamura, que distribuirá prêmios aos cinco primeiros colocados, incluindo troféus, um motor Yamaha 15HP e diversos kits de pesca.

Os pescadores também poderão testar suas habilidades no torneio de arremessos, que premiará os três melhores competidores com troféus, além de prêmios por mérito e sorteios.

Além das principais competições, o evento contará com bonificações adicionais: R$ 20 mil em prêmios por mérito; R$ 15 mil em sorteios, divididos em cinco prêmios de R$ 3 mil cada.