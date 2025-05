Torneio de Pesca movimenta R$ 4,5 milhões e homenageia idealizador do evento, Stênio Congro Neto

O 14º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, realizado no último final de semana pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), confirmou mais uma vez sua importância para o município, tanto no aspecto social quanto econômico. O evento atraiu centenas de visitantes e reuniu 984 competidores, distribuídos em 337 equipes, vindas de 92 cidades brasileiras — consolidando o torneio como o maior do país em número de participantes.

Mais do que uma celebração à pesca esportiva, o torneio impulsionou setores fundamentais da economia local, como a rede hoteleira, postos de combustíveis, bares, restaurantes e o comércio em geral. Segundo estimativas da organização, o impacto financeiro gerado pelo evento ultrapassou R$ 4,5 milhões, fortalecendo o turismo e destacando Três Lagoas no calendário nacional de grandes eventos.

A programação contou ainda com apresentações musicais, momentos de confraternização e sorteios de prêmios que totalizaram mais de R$ 300 mil, além das tradicionais premiações às equipes vencedoras da competição. O sucesso da edição reforça o papel do torneio como um instrumento de fomento ao turismo sustentável e à valorização das potencialidades náuticas da região.

Durante o encerramento do evento, um momento especial marcou a história da pesca esportiva local: a homenagem a Stênio Congro Neto, idealizador do primeiro torneio de pesca em Três Lagoas. Ao lado de Webert Gonçalves da Silva, o Capitão Gancho, especialista em pesca esportiva, Stênio foi responsável por plantar a semente do que viria a se tornar um dos principais festivais do gênero no Brasil.