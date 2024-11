Torneio Interbairros de Futebol começa neste domingo

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas realizará a edição 2024 do Torneio Interbairros. O torneio voltado para homens, com idade acima de 16 anos, será disputado em formato de futebol society, com sete jogadores na linha e um no gol. As partidas acontecerão aos domingos, sempre com início às 7h30 e sorteio das partidas nos campos designados.

A competição é aberta para participação de times de futebol, associações, empresas e demais representações esportivas da cidade. A estrutura do torneio consiste em cinco etapas, sendo quatro delas eliminatórias e realizadas em diferentes bairros, com o quadrangular final reunindo as equipes campeãs de cada etapa.

A sequência de torneios começa no dia 10 de novembro no campo do Bairro Paranapungá, seguida pelo segundo torneio em 17 de novembro, no Campo do Jardim das Acácias. O terceiro evento ocorre em 24 de novembro, no Campo do Bar dos Atletas, enquanto o quarto torneio está programado para o dia 1º de dezembro, no Campo do Alto da Boa Vista. A grande final, em formato de quadrangular, será realizada em 8 de dezembro no Campo do Poeirão, localizado na NOB, prometendo encerrar a série de competições com muita emoção e disputa.

PREMIAÇÃO