Traficante conhecido como 'Revoltado' é preso no bairro Novo Oeste

Durante uma operação conjunta da 3ª Delegacia de Polícia Civil e do 2º Batalhão de Polícia Militar, resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas, na manhã de terça-feira (22), no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a ação aconteceu por volta das 10h30, após denúncias anônimas indicarem o local como ‘boca de fumo’. Em um apartamento, um homem de 23 anos, conhecido no setor policial como “Revoltado PCC”, foi preso com 13 porções de crack, 5 embalagens de cocaína e 11 de maconha, todos embalados, prontos para venda.

O suspeito é conhecido no setor policial por tráfico de drogas e homicídio. Durante a abordagem, o homem tentou empreender fuga, mas acabou sendo preso em um campo de futebol nos fundos do condomínio, já que toda a região estava cercada por policiais.

O suspeito foi autuado em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de prisão.