Trânsito: 878 pessoas são flagradas dirigindo sem CNH em Três Lagoas

Apesar de diversas campanhas educativas, mais de 1,5 mil acidentes foram registrados em Três Lagoas em 2024, resultando em 14 vítimas fatais no trânsito. Ainda assim, muitas pessoas continuam cometendo imprudências diárias, colocando em risco motoristas, pedestres e ciclistas. Dados obtidos pelo Jornal do Povo, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), revelam que 878 pessoas foram flagradas dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas ruas e avenidas da cidade.

O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, pode resultar em detenção de seis meses a um ano ou multa. Além disso, essa prática é considerada uma infração gravíssima, sujeitando o condutor flagrado a uma multa triplicada, totalizando R$ 880,41. O veículo também é retido até a apresentação de um condutor habilitado.

O gerente Rubens Ajala, da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, alerta que pessoas não habilitadas representam um perigo no trânsito, pois não passaram pelo processo de formação teórica e prática. “Na questão teórica, por exemplo, os condutores aprendem sobre legislação e sinalização, como placas horizontais e verticais. Já na prática, o treinamento nas autoescolas garante habilidades necessárias para dirigir com segurança. Sem essa formação, o condutor coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a de outras pessoas”, enfatizou Ajala. Ele apontou ainda outros fatores para que aconteça acidentes no trânsito, como desrespeitar a sinalização e ultrapassar o limite de velocidade.

De acordo com o levantamento do Detran-MS, 972 pessoas foram flagradas dirigindo sem CNH em 2023 em Três Lagoas, enquanto em 2022 foram 583 flagrantes. O aumento dos números reforça a necessidade de intensificar a fiscalização e de campanhas educativas para reduzir as imprudências e salvar vidas no trânsito.

Três Lagoas possui atualmente uma frota de veículos que ultrapassa 100 mil. O município se mantém em expansão como um polo econômico na região da Costa Leste, atraindo grandes empresas e estimulando o aumento da frota. Dessa forma é importante políticas públicas e projetos para a mobilidade urbana, já que a circulação de carros, motos e bicicletas contribuem para os acidentes.