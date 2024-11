Três Lagoas: 1,4 bilhões no Orçamento

Há quase oito anos, o orçamento municipal estava na ordem de 489 milhões. Gradualmente, foi se agigantando em consequência da industrialização de Três Lagoas, além do aumento da nossa participação no rateio entre municípios no ICMS e no Fundo de Participação dos Municípios, entre outras rubricas de arrecadação e recebimento de recursos da União e do Estado.

O orçamento municipal indiscutivelmente espelha a força econômica de Três Lagoas e permite ao administrador estabelecer as metas que pretende cumprir na sua gestão anualmente para executar obras e melhorar serviços em todos os setores da administração. Entretanto, constitui, entre tantas medidas a serem adotadas, o desafio de conter despesas com pessoal, que atualmente beiram gastos na ordem de aproximadamente 52% do bolo orçamentário, além dos dispêndios com o custeio da máquina administrativa.

Por isso, verifica-se que o comprometimento de gastos com pessoal e custeio acaba limitando a execução de obras importantíssimas para a municipalidade, que poderiam redundar na melhoria da qualidade de vida da sua população. Um orçamento da magnitude do de Três Lagoas, hoje considerado o terceiro município em relevância no contexto dos demais de Mato Grosso do Sul, permite que se adote uma política bem formulada por técnicos altamente capacitados e com graduação em urbanização e execução de políticas públicas.