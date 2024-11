Três Lagoas alcança o 5º lugar no Estado e se destaca em energia limpa e água potável

Três Lagoas se destacou no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR) 2024, alcançando a maior pontuação entre os três maiores municípios de Mato Grosso do Sul. Com 54,24 pontos, o município conquistou o 5º lugar no ranking estadual, superando Campo Grande e Dourados, e reforçou sua posição como referência em desenvolvimento sustentável na região.

O índice, desenvolvido pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com organizações nacionais e internacionais, avalia o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Em relação ao ano anterior, Três Lagoas avançou 0,48 pontos, subindo para a 767ª posição no ranking nacional. Bonito ocupa o primeiro lugar no estado, com 55,23 pontos.