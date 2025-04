Nova frota de ônibus para o transporte público será apresentada no sábado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), convida toda a população para conhecer a nova frota do transporte coletivo urbano, que fará da cidade a primeira do Mato Grosso do Sul a contar com ônibus equipados com ar-condicionado e wi-fi.

A apresentação oficial da frota acontecerá neste sábado, 03, a partir das 8h da manhã, no estacionamento da Feira Central. Durante o evento, os veículos ficarão expostos para visitação, e a população poderá conhecer de perto todos os recursos oferecidos pelos novos ônibus.